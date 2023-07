Ludzie oburzeni Netfliksem. Poszło o tekst promocyjny "Wiedźmina"

Internauci postanowili bronić Hemswortha. "To po prostu pokazuje zerowy szacunek dla Liama Hemswortha", "Nie mogę uwierzyć, że to jest prawdziwe. To tak jakby pchnęli Liama Hemswortha pod autobus", "To komunikuje, że Netflix nie wierzy w swoje decyzje castingowe. Współczuję Liamowi Hemsworthowi. Jest w sytuacji bez wyjścia" - napisali. Padły też określenia jak "żałosne" czy "kłopotliwe jak diabli".