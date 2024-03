Wielka klęska mistrza. Z kin zniknął po zaledwie kilku dniach

"How to Date Billy Walsh"

Jak czytamy w oficjalnym opisie platformy, Amelia i Archie to nastoletnie dzieciaki, które znają się i przyjaźnią od dzieciństwa. Chłopak od zawsze jest u boku dziewczyny, ale skrywa w sobie to, co do niej tak naprawdę czuje. Gdy w końcu zbiera się na odwagę, by wyznać jej miłość, ta zakochuje się w nowym uczniu, Billym Walshu. Archie podejmuje wszelkie starania, by oddzielić tych dwoje od siebie, co paradoksalnie przynosi odwrotny efekt. W rezultacie bohater ryzykuje utratę swojej najlepszej przyjaciółki.