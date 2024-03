"Bridgertonowie". Netflix pokazał fragment serialu

Coughlan powiedziała w rozmowie z portalem Shondaland: "To mój trzeci rok w serialu i wiedziałam, że obciążenie pracą będzie szalone. Ale myślę, że czasami naprawdę czuję wagę tego serialu [...]. Ma za sobą ogromną rzeszę fanów, a ty czujesz się trochę jak kapitan statku i chcesz go poprowadzić najlepiej, jak potrafisz. To było pochłaniające w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam".