"Sex education". Hit Netfliksa powraca z ostatnim sezonem. Obejrzyjcie koniecznie, ale nie z rodzicami

Staram się nie nakładać na siebie presji, gdy piszę, bo to może ograniczać kreatywność. Ale tak, podchodzimy do tego na poważnie. Przecież tytuł serialu mówi sam za siebie. Dlatego i ja i mój zespół cały czas opieraliśmy się na wiedzy specjalistów. Wszystko po to, by być pewnym, że to, co się znajdzie w serialu, jest pomocne i aktualne.