Polski przebój Netfliksa. "Rojst" znalazł się w pierwszej dziesiątce na świecie

W drugiej serii akcja serialu przenosi się z 1984 roku do 1997, czyli momentu, w którym cała Polska zmagała się z powodzią stulecia. Pojawiają się również retrospekcje. Cofamy się do czasów schyłku II wojny światowej i wejścia Armii Czerwonej do Polski. Z perspektywy młodego Wanycza oglądamy, co działo się wtedy w naszym kraju - nie tylko z Polakami, ale także hitlerowcami i ich rodzinami, którym nie udało się uciec.