Widzowie oglądają na potęgę. "Zapierająca dech w piersiach produkcja"

"Moja rola w ‘Masters of the Air’ nie jest duża - muszę to podkreślić, żeby nikt później nie był rozczarowany tym, co zobaczy. Zależało mi, by spotkać się na planie z Carym Fukunagą, którego bardzo cenię" - podkreśliła w rozmowie z PAP Life Joanna Kulig. Dodajmy, że Fukunaga, który znalazł się w gronie twórców serialu, był reżyserem m.in. pierwszego sezonu "Detektywa" oraz ostatniego Bonda – "Nie czas umierać".