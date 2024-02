"Rojst Millenium" ma świetny scenariusz. Ale może nie obyć się bez afery [Recenzja]

Od premiery drugiego sezonu "Rojsta" minęły ponad dwa lata. Tyle samo czasu upłynęło w życiu bohaterów serialu, którzy powrócą na platformę Netflix już 28 lutego w "Rojst. Millenium". I, jak wskazuje tytuł, tym razem akcja jest osadzona pod koniec starego i na początku nowego tysiąclecia. To "nowe" czuć już po pierwszych scenach serialu. W życiu bohaterów wiele się zmieniło. Witold Wanycz (Andrzej Seweryn) i Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik) porzucili dziennikarstwo, a Anna Jass (Magdalena Różczka) do miasta przybywa przypadkiem. Rewolucje dokonują się też w Hotelu Centrum, który do tej pory wydawał się niewzruszony. I bynajmniej nie chodzi tu o remont budynku.