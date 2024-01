Polacy oglądali na potęgę. Zbliża się finał hitu Netfliksa

W pierwszym sezonie wraz z bohaterami przenieśliśmy się do miasta za południowym zachodzie Polski lat 80. W śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa zaangażowało się dwóch dziennikarzy (Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik), których – oprócz wykonywanej profesji – dzieli niemal wszystko: wiek, nastawienie do pracy czy poglądy polityczne. Akcja drugiego z kolei rozgrywała się w 1997 r., w czasie "powodzi stulecia", którą dotknęła ta sama część kraju. Odsłoniętymi przez wodę zwłokami zajmowali się bohaterowie Magdaleny Różczki i Łukasza Simlata. W trzeciej odsłonie przyjdzie czas, by w końcu położyć kres niedopowiedzeniom z poprzednich i domknąć niedokończone wątki.