Serial "Stranger Things" rusza z poślizgiem. Premiera nieprędko

Zgodnie z zapowiedziami twórców serialu, braci Dufferów, piąty sezon będzie ostatnim. Zdjęcia do niego miały ruszyć już w czerwcu br., ale nic z tego nie wyszło przez strajk aktorów i scenarzystów, który trwał do końca listopada. Jak donosi "Deadline", godzinę po podpisaniu porozumień rozdzwoniły się telefony do całej ekipy "Stranger Things", żeby uzgodnić najszybszy możliwy termin wejścia na plan.