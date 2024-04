"Ripley" Netfliksa. Mroczny kryminał niebezpiecznie wciąga jak ciemny zaułek

Początkowo obcy i "doklejony" do otoczenia, zaczyna się w nie wtapiać. Uczy się języka, nosi się lepiej, w domu bogatego przyjaciela zaczyna się czuć jak u siebie. Tymczasem listy z Ameryki ponaglają i są pełne niewygodnych pytań. Co z jego misją? Co z powrotem syna marnotrawnego do Stanów? Jaki jest sens kolejnych czeków, jeśli nie widać postępów? Na domiar złego Dickie też ma już dość tego nieplanowanego towarzystwa, czuje, że już czas, by drogi jego i Toma się rozeszły. Ten z kolei nie wyobraża sobie powrotu do dawnego życia. Lekkość, z jaką przychodzi mu morderstwo, pozwala nam sądzić, że to nie jest jego pierwszy raz. Od tej pory Ripley będzie podszywał się pod zamordowanego przyjaciela, w czym pomoże mu wyćwiczona zdolność fałszowania podpisów. Pętla na szyi jednak zacieśnia się z każdą nową napotkaną osobą, żadne miejsce nie jest bezpiecznym schronieniem, a ucieczka wymaga kolejnego zabójstwa. Gdy na jego drodze staje włoski policjant, zaczyna się fascynująca gra w kotka i myszkę.