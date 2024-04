Bije rekordy oglądalności. Popularniejszy od "Władcy Pierścieni"

Adaptacje gier wideo miały zwykle złą prasę, ale po sukcesach takich tytułów jak "Super Mario Bros", "The Last of Us" czy ostatnio właśnie "Fallout", sytuacja uległa zmianie. Nie dziwi więc fakt, że analitycy rynku kinowego uważają, że w przyszłym roku przebojem (może nawet numer 1) może stać się "Minecraft" – ekranizacja chyba najpopularniejszej gry na świecie (zwłaszcza wśród młodszych graczy).