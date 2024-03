Zbliża się koniec hitu. Fani mogą liczyć na więcej?

– To była szalona, wręcz dwubiegunowa rzeczywistość, ponieważ oczywiście John Dutton jest mroczną, potężną, tajemniczą postacią, a ja opieram się na tym, co zrobił Kevin. Ale myślę też, że jest to świat, który zdecydowanie chciałbym dalej eksplorować. Nie potrafię opisać, jak niesamowite było przebywanie z końmi w tym miejscu, biorąc pod uwagę to, dokąd Taylor [Sheridan, twórca tytułu – przyp. aut.] poprowadził ten serial i postacie. To jedna z moich ulubionych prac w życiu – przyznał.