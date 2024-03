Bogaci ludzie nad basenami. Czy "Palm Royale" to nowy "Biały lotos"?

Nic dziwnego, że ktoś, widząc kilka tygodni temu zwiastun "Palm Royale", pomyślał o "Białym lotosie". Dwusezonowy hit HBO to świetna i prześmiewcza obserwacja postkolonialnego kompleksu Zachodu. I rzeczywiście na powierzchni tej historii są bogaci ludzie i pławią się w luksusach pod cieniem palm, jednak tu podobieństwa obu tych tytułów się kończą. W "Palm Royal" świat pastelowych hoteli, willi otoczonych ogrodami i sal bankietowych z wieżami z kieliszków do szampana to jedyny świat. Gdzieś tam w tle niemrawo majaczy rzeczywistość ludzi pracy, ale klasę próżniaczą wypełniającą serial, to nie interesuje. Aspiruje do niej właśnie Maxine (w tej roli Kristen Wiig). Poznajemy ją gdy w pożyczonych ubraniach udaje członkinię ekskluzywnego klubu i próbuje zaprzyjaźnić się z kobietami, które rządzą socjetą Palm Springs. Gdy zostaje wyrzucona drzwiami i tak znajduje sposób, by wrócić tym, czy innym oknem.