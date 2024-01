Najoryginalniejszy serial ostatnich lat. Będzie drugi sezon hitu?

Wszystko to wina oczywiście strajków scenarzystów i aktorów, które w ubiegłym roku pokrzyżowały kalendarze produkcyjne wielu hollywoodzkich twórców. Teraz pojawiło się jednak światełko w tunelu. Ben Stiller, tak, słynny aktor komediowy, który odpowiada za reżyserię sześciu odcinków, podzielił się na swoim Instagramie dobrą wiadomością. – Wracamy do pracy – napisał. Do posta dołączył zdjęcie biegnącego charakterystycznymi "bezosobowymi" korytarzami Scotta. Pod wpisem zaroiło się od entuzjastycznych komentarzy.