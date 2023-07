Widzowie są oburzeni. "To skandal. Tak go potraktować"

"To skandal, że większość członków jury ogląda programy tylko na dwóch, trzech największych platformach. ‘1923’ powinno otrzymać w tym roku wiele nominacji w różnych kategoriach, a na pewno w aktorskich. Świetna Mirren, kapitalny Ford. To przykre, jak zostali potraktowani. To była zapewne jedyna okazja, aby docenić rolę Harrisona Forda w serialu. Na pewno zasłużył na przynajmniej nominację do Emmy" – napisał jeden z internautów.