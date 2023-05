Kevin Costner pod ostrzałem internautów. Chodzi o popularny serial z jego udziałem

Ponoć opóźnienia związane z pracami na planie serialu wynikają z faktu, że jego scenarzysta nie dostarczył tekstu na czas. Kevin Costner kilkukrotnie zmieniał swój harmonogram, by być obecnym na planie, jednak do dziś nie wiadomo, czy pojawi się on w nowych odcinkach serialu. W międzyczasie jednak aktor pracuje nad drugim filmem z serii "Horizon", co nie spodobało się fanom "Yellowstone", którzy z utęsknieniem czekają na nowe odcinki swojego ulubionego serialu.