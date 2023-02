Wstrząsające sceny w "1923". Serial z SkyShowtime, nowej platformy w Polsce

Bohaterowie z rancza Duttonów pokazują, jak żyło się w latach 20. Panuje jeszcze prohibicja, a elektryczność to jeszcze dla naszych bohaterów mrzonka. Jest w serialu taka scena, w której Cara razem z członkami rodziny trafia na ulicy na mężczyznę, który wypożycza różne sprzęty działające na prąd, w tym pralkę. Cara absolutnie nie wierzy w to, że kiedykolwiek będzie się używać takich maszyn w domach, na masową skalę. Wyśmiewają pomysł, by mrozić żywność w zamrażarkach. Za to jest moment, w którym postać grana przez świetną Mirren rzuca proroczym tekstem: "Pewnego dnia kobiety będą się golić między nogami, bo jakaś firma produkująca ostrza powie im, że tak powinny robić" (za czasów serialowej Cary pojawiały się pierwsze reklamy zachęcające do golenia nóg. Pierwsze ostrze do golenia dla kobiet powstało w 1915).