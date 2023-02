Zniszczy Netfliksa? SkyShowtime 14 lutego zawita do Polski. Szczegóły oferty

Na liście kinowych tytułów, które od 14 lutego będzie można obejrzeć w SkyShowtime znalazły się m.in. "Top Gun: Maverick", "Wiking", "Ambulans", "Downton Abbey: Nowa epoka", "Pan Wilk i spółka. Bad Guys", "Jurassic World Dominion", "Ray Donovan: The Movie", "Redeeming Love", "Jerry and Marge Go Large" czy "The Hanging Sun". W najbliższych czasie swoją premiera będą miały także: największy kinowy przebój ubiegłego roku w polskich kinach "Minionki: Wejście Gru", oscarowy film Kennetha Branagha "Belfast", a także "A Town Called Malice", "Lioness", "Nie!", "Rabbit Hole", "Uśmiechnij się", "Czarny telefon" i "The Great Game"