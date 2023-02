Stało się. Netflix przedstawił zasady i cennik udostępniania haseł

Nowe zasady Netflix testował w kilku krajach Ameryki Południowej. Polegały one na tym, że urządzenie do odbioru treści platformy musiało połączyć się z domową siecią Wi-Fi przynajmniej raz w miesiącu. Jeśli tak się nie stało, było blokowane. Osoby, które zostały wskazane jako korzystające z kont podrzędnych, miały osobne loginy i hasła. Musiały też przebywać w tym samym kraju, co właściciel konta. Platforma weryfikowała lokalizacje urządzeń za pomocą numerów IP.