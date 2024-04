Maria z "Sanatorium miłości" wyznała, że ma niepełnosprawnego syna. "Cały czas jest ze mną"

Maria to nowa uczestniczka programu TVP "Sanatorium miłości". Kobieta dopiero co dołączyła do reszty kuracjuszy, ale już tęskni za domem i najbliższymi, a konkretnie za ukochanym synem. Mężczyzna jest niepełnosprawny, opiekuje się nim mama, która teraz postanowiła znaleźć prawdziwą miłość przez kamerami Telewizji Polskiej.