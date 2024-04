"Milionerzy". Zmieniła pytanie za 250 tys. zł. Co to jest kabaret?

To pytanie również zabiło jej ćwieka. Po chwili namysłu Anna zdecydowała się poprosić o pomoc publiczność. Niestety większość widowni również nie znała właściwej odpowiedzi. Co gorsza, na dwa warianty zagłosowała taka sama liczba osób (po 38 proc.). W tej sytuacji Anna postanowiła nie kusić losu i wycofała się z dalszej gry z kwotą 125 tys. Zł. Właściwą odpowiedzią było c) z przegródkami.