"Milionerzy". Pasjonat historii wyłożył się na pytaniu o krzyżaków. Pluł sobie w brodę

Marcin na wstępie odrzucił wariant z pradziadkiem i wahał się między B i C. - Trudno, co ma być, to będzie - powiedział do Huberta, prosząc ostatecznie o zaznaczenie odpowiedzi C. Zanim Hubert wydał werdykt, Marcin zastanawiał się na głos, że chyba jednak chodziło o B. I niestety Zygmunt Stary był bratem matki mistrza zakonu krzyżackiego, co kosztowało gracza 39 tys. zł i odpadnięcie z programu.