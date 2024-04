"Milionerzy": Zaryzykował i przegrał. Zgubiła go pewność siebie

Choć pan Rafał nie znał odpowiedzi (i miał jedno koło ratunkowe, czyli telefon do przyjaciela), zaryzykował i zaznaczył odpowiedź D. Dlaczego? Uczestnik uznał, że jedynie to nazwisko "nic mu nie mówi i to może być trop". Niestety, po chwili Hubert Urbański poinformował, że poprawną opcją jest C. W tej sytuacji zawodnik opuścił studio z jedynie 1 tys. zł.