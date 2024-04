"Milionerzy". Pytanie o Harlem było warte 250 tys. zł. Intuicja źle jej podpowiadała

Tutaj Wioleta również nie znała właściwej odpowiedzi. Nie była nigdy w Nowym Jorku, a jedyne skojarzenie z Harlemem, jakie miała, to że jest to biedna dzielnica, do której lepiej się nie zapuszczać. Harlem zupełnie nie pasował jej do okręgu Manhattan, więc rozważała pozostałe opcje. Nie chciał strzelać w ciemno, dlatego zadzwoniła po pomoc do taty. Niestety on również nie znał właściwej odpowiedzi, dlatego Wioleta po dłuższym namyśle zrezygnowała z dalszej gry z wygraną 125 tys. zł. I dobrze zrobiła, bo właśnie Manhattan był tym wariantem, który powinna zaznaczyć.