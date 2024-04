"Milionerzy": Uczestniczkę zgubiła pewność siebie. W jednej chwili straciła 39 tys. zł

"Milionerzy" - jedno pytanie przekreśliło szansę na milion

Poprawnym wariantem było oczywiście A. Co ciekawe, im trudniejsze pytania, tym uczestniczka lepiej sobie radziła. Dalsze zagadnienia m.in. o polskie powiedzenie, bohaterki wykreowane przez amerykańską pisarkę Louisę May Alcott oraz o to, kto żyje w Ćottogramie, nie sprawiły jej większych problemów. Kolejne schody pojawiły się dopiero przy pytaniu za 40 tys. zł. Brzmiało ono następująco: po wysuszeniu pączków kwiatowych czapetki pachnącej uzyskujemy surowiec do produkcji leków i popularną przyprawę zwaną: