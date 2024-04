"Milionerzy". Padło pytanie za 500 tys. zł. Geografia była jego piętą achillesową

Filip Kuśmierczyk to doktorant zajmujący się inżynierią materiałową, który mieszka w Krakowie, ale pochodzi z Olsztyna. Wspomniał o tym przy pytaniu za 40 tys. zł. które dotyczyło Kanału Elbląskiego. Znajduje się on 60 km od jego rodzinnej miejscowości, ale Filip nie znał odpowiedzi na związane z nim pytanie: "Kanał Elbląski to jedyny kanał żeglowny w Polsce, który jednostki pływające pokonują częściowo wodą, a częściowo:".