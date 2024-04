"Milionerzy": Pytanie o Kaszubów i górali było zbyt trudne

W ostatnim odcinku "Milionerów" szczęścia próbowała pani Roksana Herman z Bielska-Białej. Filolożka świetnie sobie radziła, ale do czasu. Pytanie o Kaszubów i górali ją pokonało. Wykorzystała na nie ostatnie koło ratunkowe. Narzeczony, do którego zadzwoniła, niestety też nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie.