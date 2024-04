"Antracyt". Serial Netfliksa o sekcie miał trzymać w napięciu. Wieje nudą

W serialu, którego akcja również zaczyna się w 1994 r., ofiar jest 12, a w pierwszej scenie policja wchodzi do domu zamieszkiwanego przez członków sekty, by odkryć, że niemal wszyscy już nie żyją. Chwilę później przeskakujemy do współczesności. Reporter badający sprawę sekty znika, a do małego miasteczka, w którym prowadził swoje śledztwo, przybywa jego córka Ida. Będzie chciała odnaleźć ojca i przy okazji rozwikłać zagadkę tego miejsca. Wtedy w miasteczku dochodzi do morderstwa, które wydaje się łączyć z wydarzeniami z przeszłości. W rozwiązaniu tajemnicy Idzie będzie pomagał Jaro. Oboje co jakiś czas będą wpadać na badającą sprawę morderstwa i zaginięcia policjantkę.