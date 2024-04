Jego nową muzykę chwali Bob Dylan. Basista Guns N' Roses wraca do Polski

- Jest taka piosenka Duffa McKagana o nazwie 'Chip Away', która ma dla mnie głębokie znaczenie - mówił Bob Dylan na łamach "The Wall Street Journal". - To piosenka graficzna. Odłupuje kawałek po kawałku, jak Michał Anioł, rozbijając marmurowy kamień, by odkryć w wewnątrz formę Króla Dawida. Nie zbudował go od podstaw, rozłupywał kamień, dopóki nie odkrył króla. To tak, jakbym pisał własne piosenki – nadpisuję coś, a potem wycinam wersety i frazy, aż dojdę do istoty rzeczy.