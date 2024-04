"The Traitors. Zdrajcy". Dominika była bez szans. "Uważam, że się potknęłaś"

Już tylko dziesięcioro uczestników pozostało w "The Traitors", co zdecydowanie nie ułatwia sprawy zdrajcom. Coraz trudniej snuć intrygi i ukryć emocje tak, by pozostać niepostrzeżonym. Przekonała się o tym Dominika, którą w końcu zdemaskowali lojalni. - Nie było szansy, żeby ją obronić - podsumowała Olga, która musiała wybrać sobie sojusznika. Kto dostał propozycję nie do odrzucenia?