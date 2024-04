Widzowie "The Traitors" mają już tego dość. Znów oberwało się produkcji show TVN

Widzowie "The Traitors" narzekają na zwiastuny programu. Co im przeszkadza?

Jednak to, co zdecydowanie najbardziej wybrzmiewa w komentarzach widzów "The Traitors", to narzekania na tzw. spojlery w zwiastunach. Fani programu znów rozgryźli, kto odpadnie w kolejnym odcinku.