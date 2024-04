Rzadki widok. Jeremy Clarkson zalał się łzami w swoim programie

Masowa śmierć na farmie Clarksona. "To był rozdzierający serce czas"

64-latek zdobył się na osobiste wyznanie dotyczące tej trudnej sytuacji. – To był po prostu rozdzierający serce czas. Nigdy, przenigdy nie widziałem Lisy płaczącej – ani razu, odkąd to wszystko się zaczęło i rozwijało. To było straszne – cytuje jego słowa Daily Mail. – To dziwne, ponieważ kochasz je i pomagasz im przyjść na świat, karmisz, pielęgnujesz i troszczysz się o nie. To znaczy nie mówisz: "Kupmy kilka świń i miejmy nadzieję, że zdechną" – zaznaczył dobitnie.