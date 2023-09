Clarkson nie przestaje atakować. Wyciągnął kolejny zarzut w stronę Harry’ego

Skąd w ogóle ta reakcja Clarksona? Jest to pokłosie słów, jakie padły w serialu dokumentalnym "Heart of Invictus", który miał premierę na Netfliksie. Książę opowiedział w nim o powrocie z misji z Afganistanu, gdzie widział rannych kolegów w samolocie. - Wychodząc z samolotu, byłem zły na to, co przydarzyło się tym chłopakom. Byłem zły, że media o tym nie informowały. Ale w tamtym momencie nie było dla mnie jasne, co należy zrobić - powiedział.