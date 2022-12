Tysiące skarg po felietonie Jeremy'ego Clarksona o Meghan Markle

Fala oburzenia po piątkowym felietonie Jeremy'ego Clarksona w "The Sun", wymierzonego w Meghan Markle przybrała konkretne liczby w postaci oficjalnych skarg, które wpłynęły do organizacji zajmującej się kontrolą standardów prasy na Wyspach. Jak podaje m.in. "The Guardian", IPSO (The Independent Press Standards Organization - red.) otrzymała już sześć tysięcy zgłoszeń tylko i wyłącznie w sprawie felietonu Clarksona. O skali powszechnego oburzenia najlepiej świadczy fakt, że średnio w ciągu roku IPSO odnotowuje nieco ponad 14 tys. skarg na naruszenia dziennikarskich standardów.