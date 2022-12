Król Karol III podjął ważną decyzję. Chodzi o Meghan i Harry’ego

Po śmierci Elżbiety II jej syn Karol automatycznie został nowym władcą Zjednoczonego Królestwa, choć od oficjalnej koronacji dzieli go jeszcze pół roku. Będzie to wielkie wydarzenie, na którym nie może zabraknąć członków rodziny królewskiej. A co Harrym i Meghan, którzy swoim publicznym zachowaniem co i rusz uderzają w monarchię?