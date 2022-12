Harry i Meghan znów wywołali skandal. Padły oskarżenia pod adresem Karola i Williama

W trakcie procesu z wydawcą "The Mail on Sunday" pojawił się pracownik Pałacu, który rzekomo chciał zeznawać w sprawie. Jason Knauf dawniej pracował w biurze prasowym Meghan i Harry’ego, obecnie działa na rzecz Williama i Kate. Jego słowa częściowo potwierdziły wersję wydarzeń Susseksów, choć zdaniem prawników Meghan i Harry’ego miały im zaszkodzić. W dokumencie pokazano scenę kłótni między małżonkami, w którym Meghan wyrzuca Harremu, "to twój brat, niczego o nim nie powiem, ale to oczywiste", co rodzi kolejne przypuszczenia o charakterze relacji między braćmi.