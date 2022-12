"Meghan i Harry": Meghan pokazała swoją ślubną przemowę. Ujawniła, co wyznała mężowi

Jak stwierdziła Meghan: "Chciałam podzielić się pewną historią. Historią, którą napisałam o mężczyźnie, którego kocham i o tym, jak się poznaliśmy. Nazwijmy to współczesną bajką". "To historia miłości chłopaka i dziewczyny, którzy byli sobie przeznaczeni" - snuła opowieść Meghan, wspominając początki związku z brytyjskim księciem (ich długie zaloty, podróż do Afryki) i żartując, że zgarnęli "więcej mil lotniczych niż jakakolwiek para może mieć".