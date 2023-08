Dokument "Heart of Invictus" na Netfliksie. Książę Harry opowiedział o martwych ciałach w Afganistanie

Rola Harry'ego nie ogranicza się jednak wyłącznie do kwestii producenckich, ale on sam także pojawia się przed kamerą. Młodszy syn Karola III podzielił się m.in. swoimi traumatycznymi wspomnieniami z misji w Afganistanie. Wspominał m.in. widok ciał w kawałkach należących do młodych brytyjskich żołnierzy, zapakowanych w plastikowe worki.