Finał skandalu. Powiedział o Meghan stanowczo za dużo

Jeremy Clarkson w swoim felietonie pisał, że nienawidzi Meghan do tego stopnia, że najchętniej zobaczyłby, jak nago paraduje ulicami w czasie publicznego linczu "podczas gdy tłumy będą skandować 'Wstyd!' i rzucać w nią ekskrementami". To nawiązanie do słynnej sceny z "Gry o tron" nie przeszło bez echa. Jeszcze w grudniu tamtego roku brytyjski regulator prasowy IPSO (The Independent Press Standards Organization - red.) otrzymał 6 tysięcy zgłoszeń tylko i wyłącznie w sprawie felietonu Clarksona dla "The Sun". O skali powszechnego oburzenia najlepiej świadczy fakt, że średnio w ciągu roku IPSO odnotowuje nieco ponad 14 tys. skarg na naruszenia dziennikarskich standardów. Ostatecznie na Clarksona wpłynęło aż 25 tys. skarg!