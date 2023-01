Fatalne wieści dla Jeremiego Clarksona. Po słowach o Meghan traci pracę

Według informacji, jakie na swoich stronach internetowych podaje dziennik Metro, Amazon Prime Video nie będzie kontynuować współpracy z dawną gwiazdą programu "Top Gear". Choć do tej pory na platformie można było oglądać dwa formaty z udziałem Clarksona: "The Grand Tour" i "Clarkson's Farm", amerykański gigant pokaże tylko te sezony, które zostały już zamówione. O dalszej współpracy nie ma ponoć mowy, a wszystko to za sprawą głośnego felietonu Clarksona wymierzonego w Meghan Markle, który ukazał się w grudniu na łamach "The Sun".