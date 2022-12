Potępiła go nawet córka. Clarkson postanowił przeprosić

W piątkowym wydaniu "The Sun", Jeremy Clarkson, którego wszyscy znają jako byłego prezentera programu "Top Gear", zamieścił felieton o swojej szczerej nienawiści do żony księcia Harry'ego, Meghan. Wyraził w nim nadzieję, że kiedyś zobaczy ją "paradującą nago ulicami każdego miasta w Wielkiej Brytanii, podczas gdy tłumy będą skandować 'Wstyd!' i rzucać w nią ekskrementami". Słowa nawiązujące do sytuacji z "Gry o tron" doczekały się licznych reakcji ze strony przedstawicieli dziennikarskiego świata.