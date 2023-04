Jeremy Clarkson przyznał się do wpadki. Wysłał córce wulgarną wiadomość

Dziennikarz wywołał falę krytyki po swoim felietonie dla "The Sun" po premierze dokumentu "Harry i Meghan". Pisał wówczas, że liczy na to, by kiedyś zobaczy Meghan "paradującą nago ulicami każdego miasta w Wielkiej Brytanii, podczas gdy tłumy będą skandować 'Wstyd!' i rzucać w nią ekskrementami". Do brytyjskiego odpowiednika Rady Etyki Mediów wpłynęły dziesiątki tysięcy skarg. Clarksona potępiła nawet jego córka Emily.