Chciał, by Meghan "paradowała nago". Harry ostro odpowiada

"The Sun" zdjęło tekst i publicznie przeprosiło za to, że w ogóle się ukazał. Sprawy jednak nie zapomni książę Harry, który w końcu miał okazję do tego, by skomentować słowa Clarksona. Znalazł sposób, by nawiązać do okropnych słów dziennikarza w trakcie wywiadu dla ITV - jednym z dwóch telewizyjnych wystąpień księcia, który promuje książkę "Spare".