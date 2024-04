Koniec złudzeń. HBO rezygnuje ze spin-offu "Gry o tron"

"Ten Thousand Ships"

Jednym z nich był "Ten Thousand Ships". Serial miał opowiadać o królowej Nymerii, wojowniczce, która poprowadziła Rhoynarów na półwysep Dorne. "Zasadniczo była to historia w stylu Mojżesza. Jej kraj został doszczętnie zniszczony, a jej ludzie zostali zmuszeni, by żyć na wodzie. To właśnie stąd wziął się tytuł ‘Dziesięć tysięcy statków’. Są zmuszeni poszukiwać nowego domu podobnie jak Izraelici, którzy opuścili Egipt" – powiedział Brian Helgeland w rozmowie z portalem Inverse.