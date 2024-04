Dominika Michałowska z "The Traitors". Kim jest ulubienica show TVN?

I choć wielu widzów fatalnie przyjęło eliminację z mrocznego show TVN swojej ulubienicy, to dla wielu właśnie ona jest największą zwyciężczynią pierwszej polskiej edycji "The Traitors". Fani pokochali ją nie tylko za to, jak rozgrywała grę, ale być może przede wszystkim za to, jak zwodniczy okazał się jej wizerunek.