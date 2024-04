"Czuć od ciebie wódą". Gessler nagle przerwała rewolucję w Łodzi

"To miejsce nie jest gotowe na otwarcie"

Po sześciu tygodniach Marta i Tomek spotkali się z Magdą Gessler, ale nie we własnej restauracji, a w zaprzyjaźnionym lokalu. Okazało się, że knajpa Sztuka kochania mięsa jest zamknięta. Właścicielka tłumaczyła to tym, że osoby, od których wynajmuje to miejsce, założyły na płocie łańcuch z kłódką, przez co nie może dostać się do środka.