Restauracja po "Kuchennych rewolucjach" na sprzedaż. Właściciel nie wytrzymał nawet roku

Ile kosztuje restauracja po "Kuchennych rewolucjach"?

Lokal na gdańskiej Morenie ma powierzchnię 110m2 i jest sprzedawany z pełnym wyposażeniem niezbędnym do przyrządzania włoskiej kuchni (piec do pizzy itp.). Miesięczny czynsz to 6700 zł brutto, a przejęcie całego biznesu to jednorazowy koszt od 120 do 140 tys. zł. Cena podlega negocjacji i zależy od tego, czy nowy właściciel chce zachować nazwę, przejąć samo miejsce itd.