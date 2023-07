Gessler zrobiła "Kuchenne rewolucje" na największym gdańskim osiedlu. Ceny? Warszawskie

To jedyna pozycja z wybranych przez nas tego dnia, która nas w pełni usatysfakcjonowała. Kawałki różowego melona z plastrami szynki ani nie są niczym odkrywczym, ani przesadnie wartym uwagi, a już na pewno nie swojej ceny: 49 złotych. Czy tyle powinno kosztować danie, które jest ledwie przystawką w osiedlowej niewielkiej restauracji? Burrata z kolei (37 zł) była podana z dodatkiem brzoskwiń i pomidorów, co jest popularną kompozycją. Gessler po swojemu urozmaiciła ją anchois, przez co absolutnie każdy fragment tej przystawki smakował rybą - naszym zdaniem propozycja tylko dla wytrawnego smakosza. Tiramisu przypominało bardziej domowy wypiek na biszkopcie, niż to, co można dostać we włoskich knajpach, a krem w cannoli był dość mdły i mało wyraźny.