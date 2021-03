List otwarty pracowników TVN. "Zamknięto usta dziennikarzom"

List otwarty pracowników TVN

"Wiele osób publicznych, w tym najwyższe kierownictwo TVN Grupa Discovery Kasia Kieli z mężem i Edward Miszczak z partnerką, przyjęło poza kolejnością szczepienia przeciwko COVID-19 przeznaczone dla służb medycznych (Grupy 0). W wyniku tego wybuchła 'afera szczepionkowa'. Należało stawić temu czoła, powiedzieć prawdę, przyznać się do błędu" - piszą pracownicy. "Kasia Kieli, wierząc, że uda się zataić fakt o szczepieniu jej i jej męża przeciwko COVID-19, nie ujawniła tych informacji. Gdyby nie dociekliwość innych mediów, zapewne udałoby się to utrzymać w tajemnicy" - czytamy dalej.

"Tym samym wprowadzono cenzurę na dziennikarski, rzetelny news. Oszukano widzów wolnych mediów. Zamknięto usta dziennikarzom, do których dzwonili ich koledzy z innych mediów, pytając, co się dzieje" - twierdzą pracownicy TVN w liście. Autorzy pisma przypominają także, że Katarzyna Kieli tuż po przyjęciu pierwszej dawki wyleciała na dwutygodniowy urlop i wróciła po to, żeby przyjąć kolejną dawkę. Później miała zachęcać pracowników do przyjmowania szczepionki, jeśli nadarzy im się taka okazja.

"To była moja prywatna sprawa. Szczepcie się. Uważam, że każdy z was powinien się zaszczepić tak szybko, jak tylko będzie miał taką możliwość. Jeśli ktoś do Was zadzwoni, tak jak do mnie, z propozycją, nie wahajcie się z niej skorzystać. Cała afera jest inspirowana przez wrogie nam media" - usłyszeli pracownicy.