Król disco-polo w końcu sprzedał dom. Dostał ładną sumkę

Radek Liszewski to jedna z największych gwiazd sceny disco polo. Lider zespołu Weekend, który odpowiada m.in. za taki megahit jak "Ona tańczy dla mnie", na tworzeniu muzyki podwórkowej zarobił krocie. Nic dziwnego, że stać go było na wartą miliony posiadłość. Problem pojawił się, gdy trzeba było znaleźć na nią kupca. W końcu to się jednak udało.